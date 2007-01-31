Ринок оренди житла в Москві - 4 мільярди доларів

Ринок оренди житла в Москві становить чотири мільярди доларів. Такі дані навели представники Головного унітарного підприємства "Мосжилсервис", передає РІА “Новости”.

Нины, за даними ГУП, квартири в столиці Росії наймають близько двох мільйонів осіб з інших міст. Тим часом, із 120 тисяч москвичів, у власності яких перебувають по два та більше помешкань, у 2006 році доходи від оренди житла задекларували лише шість тисяч.

У "Мосжилсервисе" нагадали, що квартиронаймач державного житла має право вселяти в квартиру третіх осіб тільки на підставі письмового договору піднайму. Він складається після подання наймачем відповідної заяви в ГУПі.