В Україні ситуація «перманентних виборів» збережеться

В Україні після обрання Президента «ситуація перманентних виборів збережеться».

Про це в коментарі УНІАН сказав генеральний директор Інформаційно-аналітичного центру з вивчення пострадянського зарубіжжя Олексій ВЛАСОВ.

«Ситуація перманентних виборів, скоріш за все, збережеться в Україні», - сказав О.ВЛАСОВ.

Він зазначив, що «чисто технічно Юлія ТИМОШЕНКО, якщо програє, ще може якийсь час залишатися прем`єром, але ця ситуація для неї буде невигідна, оскільки перспектива дострокових парламентських виборів уже вимальовуватиметься цілком реально».

На думку О.ВЛАСОВА, це призведе до того, що в російсько-українських відносинах «неможливо буде вибудовувати виразну стратегію, оскільки основні політичні сили будуть заточені під ситуативність, під тактику». Тому, припустив експерт, не варто найближчим часом розраховувати на ухвалення рішень, пов`язаних із нейтральним статусом України, зміною статусу російської мови, проблемою Чорноморського флоту.

Водночас О.ВЛАСОВ припустив, що після того, як Віктор ЮЩЕНКО піде з президентського поста й буде обрано нового Президента, хто б ним не став, формат взаємовідносин між лідерами Росії та України зміниться, стане більш довірчим, що створить основу для розвитку зв`язків в інших сферах.

«Поступово, протягом двох-трьох років терміну майбутнього Президента України ми зможемо перейти до якихось більш довгострокових проектів», - сказав О.ВЛАСОВ, додавши, що у сфері економіки все буде «пристойно», а ось у соціо-культурній сфері просуватися буде дуже складно.

«У найближчі три-чотири роки ми побачимо нові постаті, з якими саме й буде пов`язана надія на реальні, а не на рівні обіцянок, політичні програми виведення України з кризи», - вважає О.ВЛАСОВ.