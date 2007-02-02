Черновецького проконсультують швейцарці

Швейцарські підприємці будуватимуть готелі у Києві, а спеціалісти з Женеви консультуватимуть столичну владу з питань швидкого будівництва метро та освітлення вулиць. Такої домовленості досягли Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ та мер Женеви П’єр МЮЛЛЕР під час зустрічі у КМДА.

Як повідомили УНІАН у прес–службі Київської міської державної адміністрації, за словами Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО, «у Швейцарії існує надзвичайна технологія дуже якісного і швидкого будівництва метрополітену – це мене дуже цікавить. Крім того, в Женеві дуже красиве освітлення вулиць, найвищий фонтан. Я просив мера Женеви допомогти нам у цих питаннях».

Крім того, Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ розповів, що швейцарські фахівці також будуватимуть готелі, яких не вистачає у Києві.

«Вони готові бути інвесторами. Нині ми майже підписали угоду про будівництво готелю, який стане одним із кращих у Європі», - додав Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.