Погода на вихідні

У вихідні дні на території України утримається морозна з опадами погода.

Як повідомили УНІАН в Українському гідрометцентрі, зокрема, завтра вночі у східних областях та в Криму, вдень у північних та Вінницькій областях пройде невеликий сніг, у західних областях помірний сніг, мокрий сніг. На решті території без опадів. На дорогах ожеледиця.

Температура вночі становитиме 12-17° морозу, на півночі Лівобережжя, подекуди в Харківській і Луганській областях 18-23° морозу, вдень 3-8° морозу; в західних областях та в Криму вночі 5-10° морозу, вдень близько 0°; на Південному узбережжі Криму вночі 0-5° морозу, вдень 0-5° тепла. На Закарпатті вночі без істотних опадів, вдень сніг, мокрий сніг. На дорогах ожеледиця. Температура вночі 1-6° морозу, вдень близько 0°; в горах вночі 6-11° морозу, вдень 3-8° морозу.

4-5 лютого очікується мінлива хмарність. 4 лютого невеликий сніг, мокрий сніг (вночі у північних областях помірний); у східній частині, а 5 лютого в Україні без істотних опадів. На дорогах ожеледиця.

Температура вночі становитиме 4-9° морозу, вдень від 4° морозу до 1° тепла, в західних та Одеській областях місцями 3-5° тепла; у східній частині вночі 8-13° морозу (4 лютого до 17° морозу), вдень 3-8° морозу; на Південному узбережжі Криму вночі близько 0°, вдень 1-6° тепла. На Закарпатті: без істотних опадів, лише вночі 4 лютого невеликий сніг, мокрий сніг. Температура вночі від 4° морозу до 1° тепла, вдень 0-5° тепла (в горах вночі 6-11° морозу, вдень 2-7° морозу).

6-7 лютого без опадів, лише у західних областях, а вдень 7 лютого в Україні невеликий сніг, мокрий сніг. Температура вночі 4-10° морозу, 6 лютого на Лівобережжі 9-15° морозу, 7 лютого у західних та північних областях 2-7° морозу; вдень у західних областях від 2° морозу до 3° тепла, у південній частині 1-7° тепла, на решті території 0-5° морозу. На Закарпатті: невеликий сніг, мокрий сніг, вдень подекуди з дощем.

Температура вночі 6 лютого 3-8° морозу, 7 лютого від 4° морозу до 1° тепла, вдень 0-5° тепла; в горах вночі 5-10° морозу, вдень 0-5° морозу.

Завтра у Києві та області утримається хмарна погода з проясненнями. Вночі без опадів, вдень невеликий сніг. На дорогах ожеледиця. Температура у Києві вночі 12-14°, вдень 3-5° морозу; по області вночі 12-17°, вдень 3-8° морозу.

4-5 лютого у столиці та області мінлива хмарність. 4 лютого вночі помірний, вдень невеликий сніг, мокрий сніг; 5 лютого без істотних опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний та західний, 5-10 м/с. Температура вночі 4-9° морозу, вдень від 4° морозу до 1° тепла.

6-7 лютого у Києві та області без опадів, лише вранці та вдень 7 лютого пройде невеликий сніг, мокрий сніг. Температура вночі 6 лютого становитиме 5-10° морозу, 7 лютого 2-7° морозу, вдень 0-5° морозу.