Рудьковський вижене австрійців із Херсонського порту

Спільну діяльність у Херсонському морському торговому порту, яка суперечить інтересам держави, буде припинено, і порт розвиватиметься за чіткими законними схемами.

Про це заявив міністр транспорту і зв`язку України Микола РУДЬКОВСЬКИЙ 1 лютого під час зустрічі з керівництвом і трудовим колективом Херсонського морського торгового порту, повідомили УНІАН у прес-службі Мінтрансу.

Під час зустрічі міністр детально розглянув ситуацію, яка склалася у зв`язку з укладеним договором про спільну діяльність між Херсонським портом і ПП «Стивідорна компанія «Херсонський морський термінал» і австрійською компанією «АВН».

«Даний договір не відповідає ні інтересам порту, ні інтересам колективу, - сказав М.РУДЬКОВСЬКИЙ. - Доки я буду міністром, Херсонський морський торговий порт розвиватиметься і працюватиме за чіткими законними схемами».

За інформацією прес-служби, з керівництвом і трудовим колективом Херсонського морського торгового порту М.РУДЬКОВСЬКИЙ так само розглянув перспективи розвитку порту, збільшення переробки вантажів, питання модернізації технологічного процесу вантажної переробки.

Як повідомляв УНІАН, 8 листопада 2006 р. Мінтрансзв’язку повідомило, що Господарський суд Херсонської області за позовом Стивідорної компанії «Херсонський морський термінал» заарештував усе майно ХМТП. Заступник міністра транспорту і зв`язку Валентин КАСАПЧУК заявив про здійснення чергової (після захоплення судна «Кілія») рейдерської атаки на Херсонський морський торговий порт. Заступник міністра заявив, що в захопленні підозрюється орендар судна компанія Allgemeine Beteiligungsvsverwaltungs-und Handelsgesselfschaft m.b.H (АВН), оскільки міністерство поставило питання про розрив договору оренди судна з австрійською компанією.

Австрійська компанія ABH назвала заяву Мінтрансзв’язку про спроби рейдерства в Херсонському порту спробою дезинформації громадськості про реальну обстановку навколо Херсонського порту і договору про спільну діяльність з австрійською компанією «Allgemeine Beteiligungsverwaltungs-und Handelsgesselfschaft m.b.H» (АВН) і ПП СК «Херсонський морський термінал».