Помер Герой України Федір Муравченко

Помер Герой України, генеральний конструктор ЗМКБ "Прогрес" Федір Муравченко.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Запорізької мерії, Ф.Муравченко пішов з життя 8 лютого, на 81-му році життя.

Поховання відбудеться завтра на Капустяному кладовищі Запоріжжя.

Довідка УНІАН. Федір Михайлович Муравченко - директор, генеральний конструктор ЗМКБ "Прогрес" ім. Івченка", нагороджений державними нагородами: орден "За заслуги" орден Трудового Червоного Прапора, Жовтневої революції. Заслужений діяч науки і техніки. Володар звання "Почесний громадянин міста Запоріжжя", яке було присвоєно Ф.Муравченку рішенням міської ради за великий особистий внесок у розвиток науки та промисловості України й Запорізького регіону, вагомий внесок у соціально-економічний розвиток міста.

Ф.Муравченко займався конструюванням для літаків "Руслан", "Мрія", "Ан-140" і "Ан-148" та інших.