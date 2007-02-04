Вільних земель у населених пунктах Криму вже немає

Голова Верховної Ради Криму Анатолій ГРИЦЕНКО підкреслює, що сьогодні в межах населених пунктів автономії вже немає вільних земельних ділянок під великі інвестиційні проекти. Про це А.ГРИЦЕНКО повідомив журналістам у Сімферополі, коментуючи критичні вислови екологів і громадськості після пропозиції спікера автономії до Президента Віктора ЮЩЕНКА використати під інвестпроекти 800 гектарів землі Ялтинського гірничо-лісового заповідника.

«Ця пропозиція була висловлена Президентові України з урахуванням питання, як вирішити проблему курортної галузі Автономної Республіки Крим. Хочу нагадати, що в структурі загальних доходів автономії курортна галузь становить 7,4%, - заявив кримський спікер. - йдеться про зниження статусу: зробити національним парком». За словами А.ГРИЦЕНКА, після цього необхідно буде провести зонування, і інвесторам запропонувати ті ділянки, які є обвальними або вигорали внаслідок лісових пожеж, але можуть бути використані «для реалізації інвестиційного проекту з урахуванням комплексного розвитку території». «Треба визначити, що ми хочемо в цьому житті: мати реальні доходи Автономної Республіки Крим для того, щоб вирішувати соціальні проблеми кримчан, чи займатися популізмом, - сказав А.ГРИЦЕНКО журналістам. - Тому не йдеться про якийсь “дерибан” землі, як про це говорять журналісти. Реакція громадських організацій або жителів (на озвучену пропозицію щодо земель заповідника - УНІАН) мені зрозуміла, я її позитивно оцінюю, оскільки впродовж тривалого періоду часу органи влади використовували вільні ділянки, зокрема в комерційних цілях, і перевірки прокуратури та інших контролюючих органів виявляли порушення місцевих рад».

Кримський спікер також сказав, що в Криму сьогодні є два шляхи розвитку: або розвивати хімічну галузь, або зробити його туристичним, індустріальним регіоном. «Тому нам сьогодні треба з вами прийняти рішення - як розвивати Крим: або ми займатимемося розвитком хімічної галузі Автономної Республіки Крим (збільшуватимемо виробництво аміаку, титану, брому), або Крим зробити туристичним, індустріальним регіоном, що дасть можливість наповнити серйозну частину бюджету Автономної Республіки Крим», - заявив глава парламенту АРК.

Він також сказав, що будь-які спекуляції навколо його пропозиції щодо земель заповідника до глави держави «недоречні». Кримський спікер заявив, що всі проекти будуть реалізовані тільки з урахуванням думки громадськості і строго з дотриманням українського законодавства.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці січня заступник голови Кримської республіканської асоціації «Екологія і світ» Андрій АРТОВ піддав різкій критиці пропозицію спікера автономії вивести зі складу Ялтинського гірничо-лісового заповідника 800 гектарів землі «для їх подальшої передачі в інвестиційні проекти». А.АРТОВ заявив, що заповідник став «ласим шматочком» для окремих чиновників, які, відстоюючи інтереси великого бізнесу, прагнуть заробити на продажі земель Південнобережжя. Як підкреслює еколог, продаж заповідних земель у буквальному розумінні може закінчитися знищенням Криму.

У свою чергу Ялтинська міська організація Партії зелених України висловила думку, що під пропозицією кримського спікера до Президента прихований «звичайний дерибан».