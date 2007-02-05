Черновецький на своєму ”Майбаху” зіткнувся з ”Вольво”

Автомобіль «Майбах», який належить меру Києва Леоніду ЧЕРНОВЕЦЬКОМУ зіткнувся з «Вольво».

Як повідомляє “Комсомольская правда” в Украине” в сьогоднішньому номері, в столичній ДАІ підтвердили, що дійсно, минулої суботи (27 січня) було зареєстровано ДТП з участю «Майбаха» з номером 538-07КА.

Постраждалих в результаті ДТП немає. Автомобілі дістли незначні пошкодження. Матеріали події передані в суд для встановлення винного.

За інформацією «Газети по-українськи», темно-коричневий лімузин мера потрапив у ДТП близько 15.00, спускаючись по вулиці Круглоуніверситетській на Бессарабку. Машина столичного голови виїжджала на Крутий спуск за ринком. У цей момент до «Майбаху» впритул під`їхав сріблястий «Вольво», внаслідок чого автомобілі «потерли один одному боки».

Як зазначає видання, за словами одного з очевидців події, винен в ДТП водій «Вольво» - він повинен був пропустити лімузин. «Я бачив, як Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ вийшов з «Майбаха» (він сидів на пасажирському місці спереду) і сказав водію «Вольво»: «Звідки ти узявся на мою голову?!», - розповів свідок аварії, 34-річний киянин Василь ІВАНЧУК. - А потім пересів у джип охорони і поїхав».

Даїшники були на місці ДТП через п`ять хвилин. Майже годину складали протокол, опитували свідків і водіїв. Обидва автомобілі відігнали убік, щоб не заважати проїзду…

Три роки тому «Майбах» обійшовся Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОМУ майже в мільйон євро, нагадує видання.