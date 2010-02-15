У боротьбі за мобільний телефон грабіжник убив 17-річного хлопця

У Донецьку грабіжник убив 17-річного юнака, який не захотів віддавати мобільний телефон.

Як повідомили УНІАН у прес-службі міськуправління міліції, 28-річний грабіжник спочатку планував здійснити наліт на магазин. З цією метою він узяв із собою ніж і маску і став спостерігати за об`єктом, чекаючи слушної нагоди. Проте, незважаючи на пізній час (близько 22.00), покупці постійно підходили, і злочинний план опинився під загрозою зриву. «В цей час зловмисник побачив хлопця, який йшов з мобільним телефоном у руках, - розповів старший слідчий у особливо важливих справах слідчого управління Головного управління МВС України в Донецькій області Павло ДАНИЛЮК. - Не роздумуючи, грабіжник ударив хлопця кулаком в обличчя, а коли той впав, вихопив з його руки трубку і побіг».

Проте хлопець став переслідувати грабіжника, наздогнавши, збив його з ніг і спробував затримати. У боротьбі, що зав`язалася, грабіжник вихопив ніж і завдав юнакові кілька ударів у груди, спину і шию. Один із ударів потрапив у серце і став смертельним.

Бандит утік з місця злочину, але його побачили співробітники міліції. «У тому районі вони займалися розкриттям іншого злочину, але чоловік, який втікав, привернув увагу», - повідомив П.ДАНИЛЮК.

При огляді затриманого були виявлені маска, ніж і мобільний телефон. Грабіжник відразу зізнався, що телефон відібрав у перехожого, умовчавши про вбивство. «Проте співробітники міліції зажадали показати місце скоєння злочину. Знайдене ними тіло хлопця було вже бездиханним», - повідомив П.ДАНИЛЮК.

За фактом скоєння вбивства порушено кримінальну справу. Ведеться слідство.