Ющенко присвоїв Головнокомандувачу Збройних сил звання генерала армії

Президент України – Верховний головнокомандувач Збройних сил України Віктор ЮЩЕНКО присвоїв військове звання «генерал армії України» начальнику Генерального штабу – Головнокомандувачу Збройних сил України Іванові СВИДІ.

Про це УНІАН повідомив військовий експерт, голова правління Центру воєнної політики і політики безпеки Євген ШЕЛЕСТ із посиланням на указ В.ЮЩЕНКА від 15 лютого 2010 року, який поки що не оприлюднений на офіційному сайті глави держави.

Як повідомляв УНІАН, 18 листопада 2009 року І.СВИДА у званні генерал-полковник був призначений начальником Генерального штабу – Головнокомандувачем ЗСУ. Штатно-посадова категорія начальника Генштабу є «генерал армії України». Відтак, рішення Президента про підвищення І.СВІДИ у військовому званні відповідає його нинішній посаді та обсягу відповідальності і завдань, що перебувають у його компетенції як керівника вищого органу воєнного управління.

Також варто зауважити, що сьогодні, 15 лютого, І.СВІДА відзначає свій 60-річний ювілей.