Спостерігачі з Херсонщини виступають за перерахунок голосів

Ряд спостерігачів з Херсонської області заявляють про численні порушення в регіоні під час голосуванні у другому турі президентських виборів і виступають за перерахунок голосів.

Про це сьогодні на прес-конференції в УНІАН заявили спостерігачі Денис ЛОШКАРЬОВ (ДВК № 28 ОВК № 184), Дмитро ІЛЬЧЕНКО (ОВК № 184), Катерина ГАНДЗЮК (ДВК № 4 ОВК № 185).

Так, пояснюючи необхідність перерахунку, Д.ЛОШКАРЬОВ, зокрема, зауважив, що на деякі дільниці ОВК було завезено на 4-8% більше бюлетенів, ніж включено виборців у списки. "Куди вони (бюлетені) йшли - неважко здогадатися", - підкреслив він.

Крім того, спостерігач вказав на те, що скрізь відбувалося масове підвезення виборців, в тому числі транспортними засобами із символікою Партії регіонів, подекуди по 70-100 осіб додатково включалися до списків, контроль за зберіганням виборчої документації після голосування був вкрай неналежним.

"Тому я вважаю, що перерахунок голосів вкрай необхідний, бо те, що відбувалося, я інакше як фальсифікаціями назвати не можу", - заявив спостерігач, висловивши думку, що "перерахунок, незалежно від його результатів, дасть можливість покращити виборче законодавство, щоб у майбутньому не було подібних порушень".

Зі свого боку К.ГАНДЗЮК додала, що на її дільниці і на багатьох інших "відбувалася масова купівля голосів, фотографування бюлетенів". "Ціна голосу - від 100 до 400 грн. Але найгірше, що цю схему практично важко було довести, в тому числі через небажання членів комісій робити це", - зазначила вона, додавши при цьому, що "на жаль, перерахунок голосів мало чого доведе, потрібне тільке переголосування".

За словами Д.ІЛЬЧЕНКА, якби був проведений перерахунок голосів на тих дільницях і округах, де виявлено більше за все порушень, то, зокрема, він би виявив мінімум 50-60 осіб, які включалися додатково у списки по кожній дільниці, в тому числі без пред’явлення людиною будь-яких документів. Крім того, він зауважив, що в окремих комісіях заздалегідь було прийнято рішення про включення у список "всіх, хто забажає".

Також спостерігач звернув увагу і на те, що у день голосування виборцям надходили невідомі СМС з проханням "через внесення змін до виборчого законодавства" ставити позначку (+) біля одного з кандидатів і (-) - біля іншого. "І такі бюлетені враховувалися на користь Віктора ЯНУКОВИЧА", - зазначив Д.ІЛЬЧЕНКО.

"Тому, якщо обидва кандидати хочуть мати легітимність своєї влади, то вони мають провести перерахунок там, де були зафіксовані порушення. А якщо буде спротив щодо перерахунку, то це свідчитиме, що порушення були і викрити їх бояться", - сказав спостерігач.

Відповідаючи на запитання, чому була позитивна реакції міжнародних спостерігачів на хід голосування у другому турі виборів, К.ГАНДЗЮК сказала, що міжнародні спостерігачі мало обізнані з тонкощами українського виборчого законодавства, а тому "ззовні для них все було добре".