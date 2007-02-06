Заступники Черновецького розкажуть про здобутки і прорахунки «Еліта-центру»

10:52, 06 лютого 2007
Суспільство
295

Сьогодні о 14.00 відбудеться брифінг на тему «Еліта-центр»: здобутки і прорахунки» за участю голови комісії з питань ошуканих інвесторів, заступника голови КМДА Віталія ЖУРАВСЬКОГО та першого заступника голови КМДА Дениса БАССА.

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, брифінг відбудеться за адресою: вул. Хрещатик, 36, 4-й поверх, конференц-зала Київради.

Акредитація представників ЗМІ проводиться до 13.30 за телефонами: 279-24-11, 279-93-42.

 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter