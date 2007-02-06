Заступники Черновецького розкажуть про здобутки і прорахунки «Еліта-центру»
10:52, 06 лютого 2007Суспільство
295
Сьогодні о 14.00 відбудеться брифінг на тему «Еліта-центр»: здобутки і прорахунки» за участю голови комісії з питань ошуканих інвесторів, заступника голови КМДА Віталія ЖУРАВСЬКОГО та першого заступника голови КМДА Дениса БАССА.
Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, брифінг відбудеться за адресою: вул. Хрещатик, 36, 4-й поверх, конференц-зала Київради.
Акредитація представників ЗМІ проводиться до 13.30 за телефонами: 279-24-11, 279-93-42.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter