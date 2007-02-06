Бойко: Тимошенко пропонує масло масляне

Міністр палива і енергетики Юрій БОЙКО називає політичними інсинуаціями заяви про передачу Росії в управління газотранспортної системи України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні журналістам перед початком засідання Україна-Трійка ЄС.

«Про передачу ГТС я не чув. Це політичні інсинуації, які не мають нічого спільного з прагматичною дійсністю», - сказав Ю.БОЙКО.

За словами міністра, Україна розглядає варіанти поглиблення стратегічного партнерства з Росією з дотриманням балансу інтересів економік обох країн.

Ю.БОЙКО також спростував можливість передачі газотранспортної системи України в управління Росії за збереження української власності.

При цьому міністр палива і енергетики заявив, що національне законодавство України забороняє приватизацію трубопровідного транспорту.

«Те, що зараз пропонують (законопроект Ю.ТИМОШЕНКО про заборону приватизації майна НАК «Нафтогаз України» - УНІАН), ми не заперечуємо, але це називається масло масляне. У нас стаття 7 закону про трубопровідний транспорт забороняє приватизацію і зміни форми власності магістральних трубопроводів», - додав він.

Міністр також наголосив, що у уряду немає намірів щодо внесення змін до закону про трубопровідний транспорт.

Ю.БОЙКО також відзначив, що існуюча ГТС України «жодним чином не бере» участі в створенні газотранспортного консорціуму з Росією. Він уточнив, що йдеться про будівництво ділянки газопроводу «Богородчани-Ужгород».

Як повідомляв УНІАН, 1 лютого ц.р. Президент Росії Володимир ПУТІН заявив, що Україна має намір запропонувати повернутися до ідеї створення газотранспортного консорціуму шляхом обміну частки в українських газопроводах, по яких російський газ експортується до Європи, на доступ до видобутку газу в Росії.

У свою чергу В.ЯНУКОВИЧ 5 лютого заявив, що українська газотранспортна система була і залишається в державній власності.