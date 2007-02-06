Погода на 7-11 лютого

Завтра в Україні буде хмарно з проясненнями. У південній частині, а вдень і в східних областях переважно без опадів. На решті території невеликий сніг, мокрий сніг, у Карпатах та на Прикарпатті, вдень і в північних областях помірні опади.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, завтра на дорогах, крім півдня, ожеледиця. Вітер південно-західний, 5-10 м/с, у Карпатах пориви 15-20 м/с. Температура вночі 2-7° морозу, на півночі Лівобережжя до 10° морозу, в Криму близько 0°; вдень від 3° морозу до 2° тепла, в південній частині 3-8° тепла.

На Закарпатті - сніг, мокрий сніг, вдень з дощем, місцями сильні опади. Вітер південно-західний, 5-10 м/с, у горах пориви 15-20 м/с. Температура вночі від 4° морозу до 1° тепла, вдень 0-4° тепла, в горах вночі 3-8° морозу, вдень 1-6° морозу.

8-9 лютого - хмарно з проясненнями. У західній частині, вночі 8 лютого на півночі Лівобережжя, а 9 лютого у північних областях невеликі опади у вигляді снігу, мокрого снігу та дощу, в Карпатах та на Закарпатті помірні опади. На решті території без істотних опадів. На дорогах північної половини ожеледиця. Вітер південно-західний з переходом на південний, 5-10 м/с. Температура вночі у південній частині та східних областях від 1° морозу до 4° тепла, вдень 4-9° тепла; на решті території вночі 8 лютого 2-7° морозу, 9 лютого від 3° морозу до 2° тепла, вдень 0-5° тепла, 8 лютого у північних областях 1-5° морозу.

На Закарпатті - сніг та мокрий сніг, вдень з дощем. Температура вночі 8 лютого 2-7° морозу, 9 лютого від 3° морозу до 2° тепла, вдень 0-5° тепла. Вітер південно-західний з переходом на південний, 5-10 м/с.

10 лютого у західних, північних та центральних, 11 лютого у південних та східних областях часом невеликий мокрий сніг та дощ; на решті території без істотних опадів. Температура у північних та західних областях 10 лютого впродовж доби від 3° морозу до 3° тепла, 11 лютого вночі 3-8° морозу, вдень 0-5° морозу; на решті території вночі 0-6° тепла, вдень 2-8° тепла, 10 лютого у південних областях до 10° тепла; в Криму вночі 1-6° тепла, вдень 6-11° тепла.

На Закарпатті - без істотних опадів, лише вночі 10 лютого невеликий мокрий сніг та дощ. Температура вночі від 1° морозу до 4° тепла, вдень 3-8° тепла; в горах вночі 2-8° морозу, вдень від 4° морозу до 1° тепла.

У Києві та області у середу буде хмарно з проясненнями. Вночі невеликий сніг, вдень помірні опади. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура у Києві вночі 2-4° морозу, вдень близько 0°; по області вночі 2-7° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла.

8-9 лютого - хмарно з проясненнями. Без істотних опадів, лише вночі 9 лютого невеликий сніг, мокрий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-західний, з переходом на південний, 5-10 м/с. Температура 8 лютого вночі 2-7° морозу, вдень 0-5° морозу; 9 лютого вночі від 3° морозу до 2° тепла, вдень 0-5° тепла.

10-11 лютого - без істотних опадів, лише вночі 10 лютого невеликий мокрий сніг та дощ. Температура 10 лютого впродовж доби від 3° морозу до 3° тепла; 11 лютого вночі 3-8°морозу, вдень 0-5° морозу.