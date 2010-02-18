БЮТівці знову наполягають на звільненні 67-річного судді

Народні депутати України Олена ШУСТІК та Сергій СОБОЛЄВ (фракція БЮТ) сьогодні увечері знову зареєстрували у Верховній Раді проект постанови про звільнення Сергія ДЕМЧЕНКА з посади судді Вищого господарського суду України.

Текст проекту відповідної постанови розміщено на офіційному сайті ВР.

Автори проекту постанови наголошують, що відповідно до пункту 2 частини п’ятої статті 126 Конституції України, суддя звільняється з посади органом, що його обрав або призначив, у разі досягнення суддею 65 років.

Майже два роки тому - 21 лютого 2008 року - судді Вищого господарського суду України С.ДЕМЧЕНКУ виповнилося 65 років.

Депутати також посилаються на документи, що надійшли до Комітету ВР з питань правосуддя, згідно з якими 20 січня 2008 року С.ДЕМЧЕНКО звернувся із заявою про відставку. "Звільнення судді з посади за умови настання обставин, передбачених ч.5 статті 126 Конституції України, є обов’язком Верховної Ради України. Отже, свій конституційний обов’язок парламент мав виконати ще два роки тому", - пояснюють О.ШУСТІК та С.СОБОЛЄВ.

Крім того, 8 грудня 2009 року до Комітету ВР з питань правосуддя надійшло подання Вищої ради юстиції про звільнення суддів з посад, серед яких і С.ДЕМЧЕНКО. "Впродовж одного місяця Комітет мав розглянути подання і внести відповідну постанову. Проте до цього часу Комітетом рішення не прийнято. Таким чином, через бездіяльність Комітету і Верховної Ради С.ДЕМЧЕНКО досі перебуває на посаді судді, обіймаючи при цьому адміністративну посаду голови Вищого господарського суду України", - зазначають депутати.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 18 лютого, ВР відмовилася звільнити з посади судді Вищого господарського суду України С.ДЕМЧЕНКА. За ухвалення відповідної постанови проголосували лише 182 народних депутати з 424, зареєстрованих у сесійній залі.

Раніше (19 січня) ВР також не підтримала постанову "Про звільнення С.ДЕМЧЕНКА з посади судді Вищого господарського суду України".

Тоді за дане рішення проголосували лише 194 (при необхідних 226 – УНІАН) із 434 народних депутатів України, зареєстрованих в сесійній залі.

Даним проектом постанови передбачалося звільнити С.ДЕМЧЕНКА з посади у зв’язку з досягненням ним 65-річного віку.