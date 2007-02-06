Президент присвоїв 1-3 ранги держслужбовцям (список)

Президент України Віктор ЮЩЕНКО присвоїв перший ранг державного службовця колишньому міністрові внутрішніх справ України, який залишився на державній службі, Юрію ЛУЦЕНКУ.

Текст відповідного указу розміщено на офіційному сайті глави держави.

Крім того, В.ЮЩЕНКО присвоїв перший ранг державного службовця керівникові Офісу Президента України Секретаріату Президента України Руслану ДЕМЧЕНКУ та третій ранг державного службовця - керівнику апарату Верховного Суду України Івану КУЧЕРИНІ.

Також В.ЮЩЕНКО присвоїв другий ранг держслужбовця низці працівників Секретаріату Президента України: заступникові керівника Служби державних нагород та геральдики – завідувачу відділу підготовки матеріалів з питань нагородних документів Віктору БУЗАЛУ, заступникові керівника Головної служби соціально-економічного розвитку Анатолію ЗРІБНЯКУ, першому заступникові керівника Головної служби соціально-економічного розвитку Володимиру МАТВІЙЧУКУ, заступникові керівника Служби з питань збереження національного культурного надбання Миколі ОЛЕКСІЙКУ та заступникові керівника Служби забезпечення зв`язків з Конституційним Судом України Ростиславу СОЛОДКОМУ.