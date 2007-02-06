Ющенко зобов’язав Януковича розібратися з тарифами на ЖКГ

Президент України Віктор ЮЩЕНКО доручив Кабінету Міністрів України до 15 лютого 2007 року поінформувати його про обгрунтованість встановлення цін/тарифів (їх складових) на житлово-комунальні послуги в регіонах України.

Відповідний указ глави держави “Про заходи щодо врегулювання цін/тарифів на житлово-комунальні послуги” розміщено на офіційному сайті Президента.

Згідно з документом, уряду доручено вдосконалити протягом першого кварталу 2007 року нормативно-правові акти, які регулюють формування цін/тарифів на житлово-комунальні послуги, визначивши граничний рівень рентабельності житлово-комунальних послуг, граничні норми адміністративних витрат при формуванні цін/тарифів на такі послуги, нормативи втрат ресурсів, що використовуються при виробництві, транспортуванні та постачанні житлово-комунальних послуг.

Відповідно до указу, органи державної контрольно-ревізійної служби в межах компетенції до 1 червня 2007 року мають провести ревізії фінансово-господарської діяльності виробників та виконавців житлово-комунальних послуг, перевірки цільового та ефективного використання бюджетних коштів.

Президента також доручив розробити протягом першого півріччя 2007 року заходи із забезпечення засобами обліку та регулювання споживання житлово-комунальних послуг для повного обліку обсягів таких послуг, що створюються/надаються виконавцями/виробниками і фактично отримані споживачами.

Також доручено вивчити до 31 березня 2007 року можливості залучення коштів міжнародних фінансових організацій для заміни зношених мереж, що використовуються при виробництві, транспортуванні, постачанні житлово-комунальних послуг, з метою зменшення втрат ресурсів та зниження рівня цін/тарифів на такі послуги.

Згідно з указом Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації зобов’язані щоквартально надавати інформацію Президентові України про рівень цін/тарифів на житлово-комунальні послуги та стан розрахунків за них.