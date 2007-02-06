Блок Тимошенко шукає, хто і чому знищив 20-томне досьє Семена Могилевича

Народні депутати від БЮТ направлять депутатські звернення до Служби безпеки України і Генеральної прокуратури щодо з’ясування обставин у справі про незаконне знищення матеріалів справи Семена Могилевича.

Як повідомили УНІАН у прес-службі БЮТ, про це заявив народний депутат, член фракції БЮТ Андрій КОЖЕМ’ЯКІН.

“Мені і моїм колегам по фракції цікаво, хто приймав рішення щодо порушення кримінальної справи, і хто приймав рішення щодо передачі цих матеріалів до Генеральної прокурати», - сказав він.

У прес-службі зазначили, посилаючись на газету «Комерсант-Україна», що Апеляційний суд Київської області 5 лютого поставив крапку у справі про незаконне знищення матеріалів справи С.МОГИЛЕВИЧА. На прохання Генеральної прокуратури, яка відкликала апеляційну скаргу, справа була закрита.

ГПУ пояснила це тим, що кримінальну справу про знищення досьє на С.МОГИЛЕВИЧА, що стало причиною судового розгляду, закрито. Причину закриття кримінальної справи ГПУ не назвала, зазначивши лише те, що вона була закрита ще в грудні 2006 року.

Видання повідомляє, що в процесі слухання цієї справи представники ГПУ неодноразово не з’являлися на судові засідання, а коли з’являлися – відмовлялися надати матеріали справи, мотивуючи це тим, що вони знаходяться під грифом «таємно». Таким чином, крім слідчих ніхто матеріалів справи так і не побачив.

За словами А.КОЖЕМ’ЯКІНА, «я поки що не знаю, за яким пунктом статті Кримінально-процесуального кодексу закрили цю справу, але я вважаю, що це буде стаття 6 пункт 2 (відсутність складу злочину), тому що його там і не могло бути».

На думку депутата, «це була замовна кримінальна справа, яку було зроблено для того, щоб дискредитувати мене, а також через мене Олександра ТУРЧИНОВА».

А.КОЖЕМ’ЯКІН вважає, що «це було зроблено перед виборчою кампанією для того, щоб облити брудом тих людей, які були звільнені зі Служби безпеки України, і які намагалися працювати чесно та прозоро».

А.КОЖЕМ’ЯКІН нагадав, що інформація щодо цієї справи була оприлюднена у програмі «Свобода слова» 2 лютого 2006 року. «Це була спланована акція», - сказав він.

«В березні, квітні, травні продовжувалась ця брудна істерія з боку заступника Генерального прокурора ШОКІНА. Тоді навіть було підготовлено Генеральною прокуратурою подання до суду щодо мого затримання і арешту», - сказав А.КОЖЕМ’ЯКІН.

«Я думаю, що з часом ми розставимо всі крапки над «і», - сказав А.КОЖЕМ’ЯКІН. «І в інших замовних справах також», - додав він.

Як повідомлялося, у березні 2006 року ГПУ за фактом знищення матеріалів оперативно-розшукової справи про діяльність міжнародного кримінального "авторитету" С.МОГИЛЕВИЧА порушила кримінальну справу. Зокрема, її порушили за статтею "зловживання владою або службовим становищем співробітниками правоохоронних органів". Тоді заступник генпрокурора Віктор ШОКІН заявив, що 20-томне досьє С.МОГИЛЕВИЧА, що СБУ збирала впродовж 12 років, було знищено 8 вересня 2005 року після відставки голови СБУ Олександра ТУРЧИНОВА за наказом його заступника Андрія КОЖЕМ’ЯКІНА (члени фракції БЮТ). 30 червня 2006 року Печерський райсуд Києва, розглянувши скаргу О.ТУРЧИНОВА на незаконні дії ГПУ, скасував постанову про порушення кримінальної справи за фактом знищення матеріалів справи. ГПУ оскаржила її в Апеляційному суді Київської області. Однак суд змушений був призупинити провадження у справі в зв`язку з необхідністю одержання колегією суддів допуску до держтаємниці.