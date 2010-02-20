Укрзалізниця отримала майже 40 млрд. грн. доходу

«Укрзалізниця» у 2009 році отримала 39,4 млрд. грн. доходу. Про це сьогодні на прес-конференції в УНІАН повідомила перший заступник начальника головного управління матеріально-технічних ресурсів «Укрзалізниці» Тетяна СВЯТОКУМ.

Із зазначеної суми 27,5% пішло на виплату бюджетних платежів, 26,6% - у фонд зарплати, 24% - на закупівлі. «Це закупівля нового устаткування, запчастин, комплектуючих, паливно-мастильних матеріалів, енергоносіїв. Ця продукція є стратегічно важливою для стабільного функціонування залізничній галузі, забезпечення безпеки руху потягів», - відзначила Т.СВЯТОКУМ.

За її словами, такий значний рівень доходу за непростих економічних умов минулого року «Укрзалізниці» допомогло забезпечити ефективне використання виробничого потенціалу галузі, зокрема – закупівлі у системі єдиного виробничо-технологічного комплексу.

Як відзначила Т.СВЯТОКУМ, постановою Кабінету міністрів від 16 грудня № 1360 було відновлено діяльність підприємств залізничного транспорту як єдиного виробничо-технологічного комплексу і було полегшено процес закупівель, оскільки процедура закупівлі у одного учасника без узгодження з Мінекономіки триває протягом трьох днів. «За умови кризи не завжди є можливість обновляти основні засоби, пересувний склад, але навіть за цих умов понад 95% замовлень «Укрзалізниці» виконують підприємства єдиного виробничо-технологічного комплексу», - сказала вона.

Як повідомляв УНІАН, Кабмін постановою від 16 грудня 2009 р. № 1360 «Про особливості закупівлі товарів, робіт і послуг, необхідних для забезпечення процесу залізничних перевезень» встановив, що закупівля товарів, робіт і послуг, необхідних для забезпечення процесу залізничних перевезень, підприємствами залізничного транспорту загального користування, які належать до сфери управління Мінтрансу, у підприємств, установ і організацій єдиного виробничо-технологічного комплексу залізничного транспорту, які беруть участь в забезпеченні процесу залізничних перевезень, здійснюється за процедурою закупівлі у одного учасника без узгодження з Мінекономіки.