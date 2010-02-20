Медведєв доручив підключити Україну до Митного союзу

Федеральна митна служба РФ готова більш інтенсивно працювати з українськими колегами щодо приєднання України до Митного союзу Росії, Білорусі і Казахстану.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив учора керівник Федеральної митної служби (ФМС) Росії Андрій БЕЛЬЯНІНОВ під час зустрічі з Президентом Росії Дмитром МЕДВЕДЄВИМ.

«Ми спостерігаємо за подіями в Україні, сподіваємося, що зміна політичного клімату дозволить нам тісніше працювати з українськими колегами», - сказав А.БЕЛЬЯНІНОВ.

«Слушно зазначити, вони (Україна) були одними з перших зачинателів інтеграційних процесів у Митному союзі», - наголосив він.

«Ми не втрачали робочого контакту з українськими колегами останніми роками, але хотілося б працювати з ними більш інтенсивно, тому що товарооборот дуже і дуже значний. Ми готові, хочемо і вміємо працювати разом», - сказав А.БЕЛЬЯНІНОВ.

У свою чергу, Д.МЕДВЕДЄВ наголосив: «Така робота велася, її треба продовжити за наявності, природно, політичної волі українського керівництва». «Це було б непогано», - переконаний Д.МЕДВЕДЄВ.

«Я щиро сподіваюся на те, що нове керівництво України, новий Президент України ЯНУКОВИЧ Віктор Федорович намагатиметься зробити свій внесок у зміцнення взаємовідносин, торговельних відносин, економічних зв`язків у цілому - не тільки з Росією, а й з іншими країнами, мені здається, це цілком відповідає інтересам українських підприємств і споживачів», - наголосив Д.МЕДВЕДЄВ.