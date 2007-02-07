Черновецький запропонував киянам написати гімн

Конкурс на написання проекту гімну Києва відбудеться з 1 березня до 1 квітня 2007 року.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації з посиланням на першого заступника голови КМДА Дениса БАССА, відповідне розпорядження, згідно з рішенням Київради, підписав Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.

Проект-переможець мають розглянути на пленарному засіданні Київради до 1 травня. Вперше гімн прозвучить на святкуванні Дня Києва.

За словами Д.БАССА, для проведення конкурсу створено комісію з дев’яти осіб, яку очолив народний артист України, головний диригент Державного заслуженого академічного українського народного хору ім. Г. Верьовки Анатолій АВДІЄВСЬКИЙ.

«У конкурсі можуть взяти участь усі охочі – незалежно від професійного рівня та громадянства. Причому безкоштовно», - запевнив Д.БАСС. За його словами, проекти оцінюватимуть за кількома критеріями. Насамперед, враховуватимуть патріотичну спрямованість, почуття любові до рідного міста, а також, безумовно, художній рівень музики та віршів. До 10 березня перелік учасників та найменування творів буде опубліковано в засобах масової інформації.

Гімн обов’язково повинен бути написаний державною мовою. Проекти подаються на конкурс до 1 березня до Головного управління культури і мистецтв за адресою: 01004, м. Київ, бульвар Шевченко, 3, тел. 279-61-09.