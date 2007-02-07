На заваді інтеграції України до НАТО стане погане озброєння?

Валентин Бадрак

Повільне переозброєння української армії гальмує інтеграцію України до євроатлантичних структур. Таку думку у вівторок висловив директор Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння Валентин Бадрак на круглому столі „Альтернативні шляхи фінансування переоснащення та переозброєння збройних сил України“, повідомляє Німецька хвиля

Щорічно на розробку нової військової техніки з держбюджету Міноборони отримує лише 10% від потреби. Створені зразки новітньої зброї у більшості випадків експортуються. А на озброєнні української армії залишається техніка 80-х років. На думку Валентина Бадрака, така ситуація перетворює збройні сили України у суто декларативний інститут: „Якщо такий курс фінансування збройних сил буде продовжено, то питання євроатлантичної інтеграції будуть під загрозою, створення професійної армії стане неможливим”. Єдиним виходом з ситуації експерти вважають залучення до оборонно-промислового комплексу коштів інвестиційних компаній. Щоправда, для цього є вагомі перепони. Інвестори неохоче вкладають гроші у цю галузь, аргументуючи це тим, що розробка нової зброї триває задовго – від шести до восьми років.