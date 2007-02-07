На заваді інтеграції України до НАТО стане погане озброєння?
Українська армія користується технікою 80-х років
|Валентин Бадрак
Щорічно на розробку нової військової техніки з держбюджету Міноборони отримує лише 10% від потреби. Створені зразки новітньої зброї у більшості випадків експортуються. А на озброєнні української армії залишається техніка 80-х років. На думку Валентина Бадрака, така ситуація перетворює збройні сили України у суто декларативний інститут: „Якщо такий курс фінансування збройних сил буде продовжено, то питання євроатлантичної інтеграції будуть під загрозою, створення професійної армії стане неможливим”. Єдиним виходом з ситуації експерти вважають залучення до оборонно-промислового комплексу коштів інвестиційних компаній. Щоправда, для цього є вагомі перепони. Інвестори неохоче вкладають гроші у цю галузь, аргументуючи це тим, що розробка нової зброї триває задовго – від шести до восьми років.