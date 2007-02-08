ВР внесла зміни до структури СБУ

Верховна Рада України ухвалила закон «Про внесення зміни до ст.2 Закону України «Про загальну структуру і чисельність Служби Безпеки України».

Як передає кореспондент УНІАН, за даний закон проголосував 341 народний депутата із 441 зареєстрованого в сесійній залі.

Ухваленим законом внесено зміни до чинного закону з огляду на зменшення чисельності Служби безпеки України (СБУ) до 33500 осіб, у тому числі до 27200 військовослужбовців у зв’язку з утворенням окремого органу - Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України на базі відповідних підрозділів СБУ.