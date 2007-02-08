Невідомі вивели з ладу телерадіокомпанію на Сумщині

У Роменському районі Сумської області в приміщенні місцевої телерадіокомпанії невідомі зловмисники пошкодили кабель. Внаслідок чого було припинено трансляцію для населення кабельного телебачення. З місця пригоди вилучено три відрізки кабелю.

Як повідомили УНІАН у ЦГЗ УМВС України в Сумській області, наразі встановлюється сума збитків та проводиться розшук зловмисників.