Невідомі вивели з ладу телерадіокомпанію на Сумщині
19:49, 08 лютого 2007Суспільство
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Удар по комунікаціях
У Роменському районі Сумської області в приміщенні місцевої телерадіокомпанії невідомі зловмисники пошкодили кабель. Внаслідок чого було припинено трансляцію для населення кабельного телебачення. З місця пригоди вилучено три відрізки кабелю.
Як повідомили УНІАН у ЦГЗ УМВС України в Сумській області, наразі встановлюється сума збитків та проводиться розшук зловмисників.
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