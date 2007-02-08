Проспект Радянської України перейменований на проспект Георгія Гонгадзе

Київрада прийняла рішення перейменувати проспект Радянської України в Подільському районі столиці на проспект Георгія Гонгадзе.

Як передає кореспондент УНІАН, депутати проголосували за це рішення сьогодні на пленарному засіданні.

Цим же рішенням передбачено визнати недійсним рішення Київської міської ради від 16.06.2005 р. про перейменування вулиці Машинобудівної у Солом’янському районі Києві на вулицю Георгія Гонгадзе.

Депутат від «Нашої України» Олена ЛЕДОВСЬКИХ нагадала, що мати Георгія Гонгадзе просила до похорону свого сина не робити ніяких дій щодо вшанування його пам’яті, зокрема називати вулиці, або встановлювати пам’ятники.

Водночас, Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ, який прийшов на сесію саме на розгляд цього питання, сказав, що це з родичами журналіста узгоджено. До цього він також додав, звертаючись до депутатів, що вони мають підтримати це рішення і при цьому мають керуватися лише своєю совістю. Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ підкреслив, що Г.Гонгадзе загинув заради правди і додав: «якщо кого-небудь з вас, тут присутніх, за правду матку будуть вбивати, то ми і його ім’ям назвемо (вулицю) і він увійде в історію».

Після цього депутати більшістю підтримали зазначений проект рішення.