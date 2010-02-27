Севастополь претендує на роль «локомотиву української економіки»

Перший заступник голови Севастопольської міської державної адміністрації вважає, що Севастополь належить до регіонів, які можуть стати «локомотивом усієї української економіки».

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив в ефірі Севастопольської регіональної державної ТРК.

На думку В.КАЗАРІНА, «якщо ми (мається на увазі місто Севастополь—УНІАН) програємо битву за створення міжнародного транспортного вузла, Україна втратить положення євразійської держави, що знаходиться на перехресті транспортних шляхів». Це, як додав В.КАЗАРІН, «було і головною темою розмови з турецьким послом, який нас нещодавно відвідував». У цьому сенсі Севастополь, як вважає заступник мера міста, «має домовлятися зі Стамбулом про те, що ми стаємо головною транспортною магістраллю Середземного, Чорного морів, і далі на континент, Європу і Євразію».

На думку віце-губернатора, з приходом нового Президента слід сподіватися не на якісь преференції тому чи іншому регіону, а на врахування специфіки їхнього розвитку, «щоб розвивати в цих регіонах першочерговим чином те, що відповідає їхнім завданням».

Як сказав В.КАЗАРІН, «якщо це аграрний регіон, то там, звісна річ, буде зосереджено вирішення проблем по цій лінії, а якщо це, приміром, регіон промисловий, транспортний, туристичний, як, скажімо, наш, то, напевно, по лінії саме цих напрямків буде першочергова увага».

Як сказав перший заступник голови міськадміністрації, «програми у нас напрацьовані». В.КАЗАРІН також нагадав, «що у виборчий період усі кандидати в президенти України, приїжджавши сюди, основні наші цілі підтверджували - створення вільної економічної зони, прийняття закону про статус міста-героя Севастополя та багато чого іншого». «У відомому сенсі дорожня карта вже створена», - зазначив він.