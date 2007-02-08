Стиснений газ з Лівії: суперідея чи блеф?

Сьогодні міністр палива і енергетики України Юрій БОЙКО обговорив з міністром енергетики, водних ресурсів і газу Лівії Омраном Ібрагимом Абу КРАА питання поставок до України стисненого природного газу (СПГ).

Як передає кореспондент УНІАН, за словами Ю.БОЙКА, на сьогодні в Лівії розвинена система виробництва і транспортування СПГ, крім того, вона планує збільшувати її потужності. «Ми запропонували Лівії бути партнером у Європі (з поставок СПГ - УНІАН)», - відзначив міністр. При цьому він додав, що Україна використовуватиме СПГ, який придбаватиме, в народному господарстві країни.

За словами Ю.БОЙКА, Європа ухвалила рішення про будівництво 23 нових терміналів з прийому СПГ. «Ми також розглядаємо цю проблему і маємо намір йти в ногу з Європою», - відзначив Ю.БОЙКО.

При цьому він додав: «Ми вважаємо, що у нас має бути якесь джерело, яке дасть можливість працювати… Диверсифікація газових поставок - це частковий перехід на поставки стисненого природного газу».

Як повідомляв УНІАН, міністр палива і енергетики України Юрій БОЙКО 7 лютого прибув з робочим візитом до Великої Соціалістичної Народної Лівійської Арабської Джамахирії для обговорення питань співпраці двох країн у нафтогазовій сфері. У складі української делегації - голова правління НАК «Нафтогаз України» Володимир ШЕЛУДЧЕНКО, перший заступник міністра промислової політики України Володимир РИЖОВ, радник прем`єр-міністра України Костянтин ГРИЩЕНКО, радник Президента України Олександр ЗІНЧЕНКО і ін.

Довідка УНІАН. У січні 2006 року керівництво «Нафтогазу України» повідомило про те, що НАК планує збудувати в Криму термінал з переробки стисненого природного газу (LNG) потужністю 20 млрд. кубометрів на рік. Планувалося, що «Нафтогаз України» закуповуватиме стиснений природний газ у таких країнах, як Лівія, Єгипет і т.д., танкерами його доставлятиме на термінал, далі перевалюватиме в газотранспортну систему України і використовуватиме як для власних потреб, так і на експорт. Будівництво цього терміналу планується завершити через 3 роки. При цьому першу чергу потужністю 10 млрд. кубометрів на рік буде споруджено вже через півтора роки. Вартість такого терміналу оцінюється в 3 млрд. доларів.

Нагадаємо, Україна – одна з провідних країн світу за обсягами використання природного газу на автомобільному транспорті. Мережа АГНКС ДК “Укртрансгаз” складається з 89 станцій, здатних забезпечити природним газом як моторним пальним до 100 тис. автомобілів.

Українська мережа АГНКС має зв`язок з відповідною мережею сусідніх країн, яка дає можливість забезпечити роботу вантажного автотранспорту на міжнародних лініях.

У 2006 році ДК “Укртрансгаз” реалізувала через власну мережу автомобільних газонаповнювальних компресорних станцій (АГНКС) 450,45 млн. куб. м природного газу як моторного пального, при цьому завантаженість станцій за рік становила 65,9%. Це щонайвищі показники за всі роки існування мережі АГНКС ДК “Укртрансгаз”. Використання таких обсягів стисненого природного газу як моторного пального для автомобільного транспорту дало змогу вивільнити більш як 416,67 тис. тонн рідкого моторного пального і значно зменшити забруднення навколишнього середовища.