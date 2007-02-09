У Бельгії відкривається 23-й міжнародний фестиваль фільмів про кохання

У бельгійському місті Монсі у п`ятницю відкривається 23-й міжнародний фестиваль фільмів про кохання.

Як повідомляє РІА Новости, в нинішньому році конкурсна програма включає 13 фільмів, знятих кінорежисерами з Європи, Північної і Латинської Америки, Африки і Австралії. Всього на фестивалі, який завершиться 16 лютого, демонструватимуться художні стрічки більш ніж з 30 держав.

Визначною подією позаконкурсної програми обіцяє стати показ фільму "Мрії" режисера з Іраку Мохамеда аль-Дараджії. Стрічка розповідає про молоду іракську жінку - пацієнтку лікарні для психічнохворих. Вона опинилася на вулиці, де господарюють злочинці, після того, як лікарню зруйновали в результаті артобстрілу.