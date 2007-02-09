У Донецькій області квартири, що пустують, хочуть забрати до соціального фонду

Влада Донецької області має намір вилучити в фонд соціального житла майже половину з 11 700 квартир, що пустують. Про це сьогодні на селекторній нараді з керівниками міст і районів області заявив заступник голови облдержадміністрації з питань ЖКГ Юрій ХІВРИЧ.

Як передає кореспондент УНІАН, при цьому він додав, що квартир, які пустують і перебувають в комунальній власності, в області налічується 5295. Ю.ХІВРИЧ доручив керівникам міст і районів повертати такі квартири через суд. "Давайте цю квартиру, що пустує робити соціальною і віддавати соціально незахищеним верствам населення", - сказав Ю. ХІВРИЧ.

Він також підкреслив, що квартири, які простоюють пусті «створюють незручності для жителів сусідніх поверхів, і, крім того, за них ніхто не платить».

«Якщо цією проблемою не займатися, то не буде у нас платежів, не буде порядку", - підкреслив Ю.ХІВРИЧ.