Найближчими днями по всій Україні очікуються опади

Завтра в Україні буде хмарно з проясненнями. Очікується невеликий мокрий сніг та дощ, вночі у західних та північних областях помірні опади, в Карпатах місцями сильні. Лише у південних областях, Криму та Призов’ї без істотних опадів.

Як повідомили УНІАН в Українському Гідрометцентрі, у північній частині країни можливе налипання мокрого снігу; у південних, східних, центральних областях та в Криму місцями туман. На дорогах країни, окрім півдня, ожеледиця. Вітер південно-західний та західний, 5-10 м/с. Температура у південній частині, східних, Дніпропетровській та Закарпатській областях вночі 1-6° тепла, вдень 4-9°, в Криму 10-15° тепла; на решті території вночі та вдень від 2° тепла до 3° морозу, в Карпатах вночі до 6° морозу.

На Закарпатті синоптики прогнозують вночі дощ та мокрий сніг, місцями сильний, вдень невеликі опади. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-6° тепла, вдень 5-10° тепла; в горах вночі 1-6° морозу, вдень від 2° тепла до 3° морозу.

11 лютого буде хмарно з проясненнями. У північній частині невеликий мокрий сніг, температура вночі та вдень 0-5° морозу. На решті території вночі без істотних опадів, вдень невеликі опади. Температура вночі від 3° морозу до 2° тепла, вдень 1-6° тепла. У південній частині вночі 0-5° тепла, вдень 4-9°, в Криму 7-12°, у західних областях вночі 0-5° морозу, вдень близько 0. На дорогах України, крім південної частини, ожеледиця. У південних, центральних, східних областях місцями туман. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. На Закарпатті вночі без істотних опадів, вдень невеликі опади. Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 2-7° тепла; в горах вночі та вдень 1-6° морозу.

12 лютого у північній частині невеликий мокрий сніг, температура вночі та вдень від 3° морозу до 2° тепла. На решті території часом опади (в Криму та Приазов`ї місцями невеликі). Температура вночі від 3° морозу до 2° тепла, вдень 1-6° тепла, у південній частині вночі 0-5° тепла, вдень 4-9°, в Криму 7-12°. На дорогах України, крім південної частини, ожеледиця. В усіх областях, крім півночі країни, місцями можливий туман. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. На Закарпатті часом мокрий сніг та дощ. Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 2-7° тепла; в горах вночі та вдень 1-6° морозу.

13 лютого без істотних опадів, лише вночі у північних та центральних, а вдень у західних областях часом мокрий сніг та дощ. Температура у південній частині вночі 1-6° тепла, днем 5-11° тепла. На решті території вночі від 3° морозу до 3° тепла, в центральних областях до 5° тепла, вдень 0-6° тепла. На Закарпатті часом мокрий сніг та дощ. Температура вночі 0-5° тепла, вдень 2-7° тепла; в горах вночі 0-5° морозу, вдень близько 0°.

14 лютого вночі у західній частині, вдень в Україні, крім східних областей, передбачаються опади, переважно у вигляді дощу. Температура у південній частині вночі 1-6° тепла, днем 5-11° тепла. На решті території вночі від 3° морозу до 3° тепла, в центральних областях до 5° тепла, вдень 0-6° тепла. На Закарпатті вночі без істотних опадів. Температура вночі 0-5° тепла, вдень 2-7° тепла; в горах вночі 0-5° морозу, вдень близько 0°.

У Києві та області 10 лютого буде хмарно з проясненнями. Вночі помірний, вдень невеликий мокрий сніг та дощ; місцями по області налипання мокрого снігу. На дорогах ожеледиця. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі та вдень у Києві близько 0°, по області від 2° тепла до 3° морозу.

11 лютого передбачається хмарна погода з проясненнями. Невеликий мокрий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі та вдень 0-5° морозу.

12 лютого погода не зміниться, стане трохи тепліше: температура вночі та вдень від 3° морозу до 2° тепла.

13 лютого у Києві та області передбачається часом мокрий сніг та дощ. Температура вночі від 3° морозу до 2° тепла, вдень 0-5° тепла.

14 лютого погода не зміниться.