Бродський закликав киян до компромісу з Черновецьким

Депутат Київської міської ради Михайло БРОДСЬКИЙ закликає киян платити за новими комунальними тарифами, затвердженими на засіданні сесії Київради 8 лютого 2007 року.

Про це він заявив вчора в ефірі телеканалу «Інтер».

«Я вважаю, що платити треба за тими тарифами, які проголосувала Київрада. У цьому інтерес всього міста. Із сьогоднішнього дня у нас компроміс, і я вважаю, що із сьогоднішнього дня кияни мають платити це дворазове підвищення», - сказав М.БРОДСЬКИЙ.

Як повідомлялося, 8 лютого Київська міська рада встановила коефіцієнт підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги з грудня 1,8-2 замість встановленого раніше 3,4.

Разом з тим, Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ заявив, що рішення Київради про підвищення тарифів з 1 грудня 2006 року тільки в 2 рази відстрочить проведення реформування житлово-комунального господарства в столиці.

У свою чергу заступник Київської міської голови – секретар Київради Олесь ДОВГИЙ заявив, що зниження комунальних тарифів у столиці стало можливим завдяки тому, що було знайдено додаткові джерела надходжень до міського бюджету.