Наступного тижня справу Курочкіна передадуть до суду

Головне слідче управління ГУ МВС України в м. Києві завершило розслідування кримінальної справи за звинуваченням російського бізнесмена Максима КУРОЧКІНА у вимаганні грошей.

Про це УНІАН повідомили у Центрі громадських зв’язків Головного управління МВС України у м. Києві.

За інформацією ЦГЗ, на початку наступного тижня планується передати справу М.КУРОЧКІНА для розгляду по суті до суду.

У свою чергу адвокат М.КУРОЧКІНА Василь ДІДЕНКО повідомив журналістам, що він особисто вже ознайомився з матеріалами справи, втім, решта адвокатів, які захищають інтереси М.КУРОЧКІНА, ще не встигли ознайомитись з матеріалами.

Що стосується звинувачувального висновку, то його адвокат «ще не бачив», оскільки цей висновок буде наданий учасникам судового процесу на стадії попереднього слухання справи у суді.

Як повідомляв УНІАН, 20 листопада 2006 року М.КУРОЧКІН був затриманий в міжнародному аеропорту «Бориспіль» за постановою Голосіївського райсуду Києва. За даними начальника Національного центрального бюро Інтерполу в Україні Кирила КУЛІКОВА, М.КУРОЧКІН підозрюється в причетності до скоєння двох злочинів.

23 листопада Голосіївський райсуд Києва обрав запобіжним заходом для М.КУРОЧКІНА утримання під вартою строком на два місяці.

24 листопада адвокати М.КУРОЧКІНА направили до Генеральної прокуратури України клопотання з проханням взяти з Головного слідчого управління УМВД у місті Києві до свого провадження справу їхнього підзахисного.

30 листопада Апеляційний суд Києва відмовив у задоволенні скарги адвокатів М.КУРОЧКІНА на постанову Голосіївського райсуду і ухвалив рішення залишити його під вартою.

18 січня Голосіївський районний суд Києва подовжив ще на місяць арешт М.КУРОЧКІНУ.