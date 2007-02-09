Сумська і Курська області домовилися ввійти в єврозону

На території Сумської та Курської (РФ) областей планується створити єврорегіон «Ярославна». Такої домовленості досягли сьогодні під час зустрічі в Сумах голова Сумської облдержадміністрації Павло КАЧУР і заступник губернатора Курської області - голова комітету зовнішньоекономічних зв`язків адміністрації Курської області Геннадій ПЛОХІХ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Сумської ОДА, П.КАЧУР і Г.ПЛОХІХ узгодили основні організаційні моменти завершального етапу створення єврорегіону "Ярославна". Установчу конференцію і підписання угоди про створення євро регіону планується провести 23 березня.

За словами П.КАЧУРА, підписання угоди "буде великою подією не лише для двох областей, а й для співпраці між обома країнами".

У свою чергу, Г.ПЛОХІХ зазначив, що діяльність у напрямку створення єврорегіону проходить під егідою міністерств закордонних справ України та Російської Федерації. "Установчі документи щодо створення єврорегіону «Ярославна» вже пройшли юридичну експертизу обох сторін, а також Ради Європи", - наголосив Г.ПЛОХІХ .

Співрозмовники висловили сподівання, що функціонування єврорегіону значно поширить співпрацю сусідніх областей в економічному, промисловому, культурному, спортивному, екологічному напрямках.

***Єврорегіон є однією із форм співпраці між територіальними громадами чи місцевими органами влади прикордонних територій двох і більше держав. Його діяльність спрямовується на координацію спільних зусиль і здійснення узгоджених заходів у різних сферах життєдіяльності відповідно до національних законодавств і норм міжнародного права для вирішення спільних проблем.