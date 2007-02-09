Скільки землі продала Київрада вчора: адреси, площа, вартість, покупець

Київська міська рада дала згоду продати за 77 млн. 649 тис. 711 грн. 15 земельних ділянок загальною площею 6,65 га.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідні рішення були прийняті вчора депутатами Київради на пленарному засіданні сесії.

Так, ТОВ “Торговий дім Міжнародної спілки українських підприємців” поновлено на 1 рік оренду земельної ділянки з подальшим її продажем на вулицях Пирогова та Богдана Хмельницького, 2/37 (літ. “Б”) у Шевченківському районі. Площа ділянки становить 0,11 га, затверджена вартість 2 млн. 909 тис. 764 грн. Сплачено аванс в розмірі 327 тис. 582 грн. Земля придбана товариством для будівництва житлового будинку з вбудованими офісними приміщеннями, приміщеннями соціальної сфери та підземним паркінгом.

ТОВ “Кондитер-Інвест” продано дві земельні ділянки. Одна площею 0,66 га на вул. Тарасівській, 33, у Голосіївському районі за 9 млн. 983 тис. грн. Сплачено аванс в розмірі 1 млн. 68 тис. грн. Земля придбана товариством для експлуатації та обслуговування складських будівель та споруд. Друга – площею 0,77 га на вул. Святошинській, 32, у Святошинському районі за 6 млн. 944 тис. 420 грн. Сплачено аванс в розмірі 644 тис. 660 грн. Земля придбана товариством для експлуатації та обслуговування адміністративно-складських будівель та споруд.

ВАТ “Укртурінвест” продано земельну ділянку площею 0,17 га на вул. Миколи Гайцана, 12/14, у Печерському районі за 3 млн. 312 тис. 707 грн. Сплачено аванс в розмірі 316 тис. 399 грн. Земля придбана товариством для будівництва та експлуатації офісно-житлової прибудови до існуючого будинку.

ВАТ Комерційний банк “Хрещатик” продано земельну ділянку площею 0,19 га на бульв. Тараса Шевченка, 32, 32-а, у Шевченківському районі за 5 млн. 607 тис. 241 грн. Сплачено аванс в розмірі 1 млн. 190 тис. 411 грн. Земля придбана для будівництва та експлуатації будинку банку.

ТОВ “Торговий дім “Фенікс” продано земельну ділянку площею 3,51 га на Кільцевій дорозі, 1, у Голосіївському районі за 28 млн. 443 тис. 741 грн.. Сплачено аванс в розмірі 2 млн. 101 тис. грн. Земля придбана товариством для будівництва та експлуатації автовокзалу, торговельно-розважального, виставково-готельно-офісного комплексу з паркінгами та житловими будинками.

ТОВ виробничо-комерційній фірмі “Мельпомена-лімітед” продано земельну ділянку площею 0,04 га на вул. Верхній Вал, 28-30, у Подільському районі за 1 млн. 119 тис. 804 грн. Сплачено аванс в розмірі 262 тис. 592 грн. Земля придбана товариством для реконструкції та обслуговування павільйону.

ТОВ “Україна-енергосервіс, ЛТД” продано земельну ділянку площею 0,03 га на вул. Жилянській,106 (літ. А), у Шевченківському районі за 810 тис. 349 грн. Сплачено аванс в розмірі 134 тис. 490 грн. Земля придбана для експлуатації адміністративного будинку.

ЗАТ “Турбота” продано земельну ділянку площею 0,19 га на вул. Старокиївській, 10, у Шевченківському районі за 3 млн. 900 тис. 163 грн. Сплачено аванс в розмірі 286 тис. 651 грн. Земля придбана для експлуатації та обслуговування їдальні та господарських будівель і споруд.

Приватному виробничому підприємству “Сіріус” продано земельну ділянку площею 0,23 га на вул. Копилівській, 67, корп.5, у Подільському районі за 2 млн. 282 тис. 974 грн. Сплачено аванс в розмірі 166 тис. 878 грн. Земля придбана товариством для експлуатації та обслуговування існуючого будинку.

ТОВ “Міа-Люкс” продано земельну ділянку площею 0,15 га на вул. Крейсера “Аврора”, 5, літ. Б, за 1 млн. 622 тис. 198 грн. Сплачено аванс в розмірі 174 тис. 678 грн. Земля придбана товариством для експлуатації та обслуговування будівлі торговельного призначення.

ТОВ “Техніка в побуті” продано земельну ділянку площею 0,05 га на просп. 40-річчя Жовтня, 128, у Голосіївському районі за 554 тис. 386 грн. Сплачено аванс в розмірі 61 тис. грн. Земля придбана для обслуговування та експлуатації споруди складу товарів непродовольчої групи.

ТОВ “Бінат Лтд” продано земельну ділянку площею 0,3 га на вул. Лебедєва-Кумача, 2, у Солом’янському районі за 5 млн. 829 тис. 662 грн. Сплачено аванс в розмірі 371 тис. грн. Земля придбана для обслуговування та експлуатації продовольчого магазину з подальшою його реконструкцією.

ТОВ “Коло-Центр” продано земельну ділянку площею 0,10 га на вул. Павлівській,7 (літ.А) у Шевченківському районі за 2 млн. 316 тис. 643 грн.

Продано також земельну ділянку міському музею “Духовні скарби України” на вул. Десятинній, 12, у Шевченківському районі. Площа ділянки - 0,15 га. Вартість її становить 2 млн. 12 тис. 659 грн. Ділянка продана у власність для експлуатації та обслуговування музею.

Як повідомляв УНІАН, ще за дві земельні ділянки загальною площею понад 3 га на вул. Січневого повстання, 1, 38, 40 Київрада продала майже за 51 млн. грн.