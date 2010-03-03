Частина Києва може залишитися без світла і зв'язку

У Києві в зону можливого підтоплення потрапляє одна з підстанцій компанії “Київенерго” – “Московська”, що забезпечує електроенергією 80% території Голосіївського і 50% Солом’янського районів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив начальник Головного управління з питань надзвичайних ситуацій КМДА Віталій ПШЕНИЧНИЙ під час засідання розширеної колегії держадміністрації.

Інформуючи учасників засідання про заходи, що вживаються у місті, із захисту інженерних мереж “Київенерго”, “Київгаз” та ВАТ “Укртелеком”, В.ПШЕНИЧНИЙ зазначив, що компанії розрахували, які з їхніх об’єктів можуть потрапити в зону підтоплення.

“В зоні ризику була підстанція “Московська”, яка знаходиться на вул. Червоноармійська, 13. Хоча відмітка там 110 м над рівнем моря, але вона в низині по відношенню до будівельного майданчика “Київметробуду”, філії “Київгазу” та ринку, який там побудований без зливостокової каналізації. Вже були випадки, коли під час злив ця підстанція затоплювалася”, - сказав начальник управління, додавши, що це призводило до відключення вказаних районів від електропостачання.

Водночас він зазначив, що з метою запобігання підтоплення цього об’єкту з прилеглої території вже вивезено сніг, а також розчищено зливостокову каналізацію. “Залишилось провести роботи з розчистки русла Либіді, яке має захаращені місця, що може спричинити підпір води і перелив її до території підстанції “Московська”, - повідомив В.ПШЕНИЧНИЙ.

Крім того, за його даними, у зону підтоплення можуть потрапити 9 ГРП, 66 катодних станцій та близько 300 газових колодязів, що належать ВАТ “Київгазу”.

“Сьогодні “Київгазом” проводяться роботи з консервації цих об’єктів, тобто з недопущення потрапляння туди води і вологи. В разі попадання це може спричинити до виведення цих інженерних мереж з ладу”, - повідомив керівник В.ПШЕНИЧНИЙ.

Також у зону підтоплення можуть потрапити близько 3% об`єктів та ліній зв`язку ВАТ “Укртелеком”, що становить 8,6 тисяч номерів АТС та близько 20 км телефонної каналізації.

Водночас В.ПШЕНИЧНИЙ зазначив, що інженерні мережі “Укртелекому” побудовані таким чином, що в принципі можуть працювати навіть в умовах підтоплення.

“Але вони (фахівці підприємства – УНІАН) також готуються до цієї ситуації, розробили відповідні заходи і зроблять все можливе, щоб не допустити потрапляння води у їхні колодязі”, - додав він.

На засіданні колегії КМДА також зазначалось, що, за прогнозом гідрометеорологічного центру МНС України, очікуваний рівень води в Дніпрі в межах Києва під час весняного водопілля передбачається в межах 720-800 см, що на 02,-0,9 м вище за норму, яка становить 715 см. Для порівняння, у 1970 році, коли сталося одне з найсильніших підтоплень столиці, рівень весняного водопілля в Києві становив 980 см, у 1979 р. – 839 см.

Крім того, на засіданні поінформували, що розчистку водойм від накопичень льоду та габаритного сміття, яке заважає проходженню води, планують завершити до 20 березня.

Як повідомляв УНІАН, 1 березня перший заступник начальника Головного управління з питань надзвичайних ситуацій Київської міської державної адміністрації Іван ГАВРИЛЮК повідомив, що навесні через паводок очікується підтоплення Дарницького, Дніпровського, Деснянського та Подільського районів Києва. За його словами, в тих місцях, де очікується підтоплення, КМДА попередить населення про можливу небезпеку. Він зазначив, що готуються плани з евакуації населення, а також карти місць, де існує висока вірогідність паводку.