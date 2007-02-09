Чим зумовлене зростання інфляції в промисловому секторі

Зростання інфляції в промисловому секторі можна пояснити чинником підвищеної витратності виробництва, а також інвестиційним попитом. Таку думку в бесіді з кореспондентом УНІАН висловив експерт Центру соціально-економічних досліджень «CASE Україна» Олександр ЛОЗОВОЙ

Зокрема, він повідомив, що в січні найбільше зросли ціни на продукцію хімічної і нафтохімічної галузей, а також галузі виробництва і розподілу електроенергії, газу і води.

Водночас, експерт відзначив, що значний внутрішній інвестиційний попит сприяв зростанню цін на продукцію машинобудування та металургії.

О.ЛОЗОВОЙ вважає, що надалі важливість чинника витрат у промисловому секторі залишатиметься значною, підвищуючи індекс цін виробників, проте, збільшення світового виробництва металургійної продукції і відповідне зменшення її ціни обмежуватиме зростання цін у промисловості.

Довідка УНІАН. За даними Державного комітету статистики, зростання індексу цін виробників промислової продукції в Україні в січні 2007 року проти січня 2006 року становило 15,6%.

Ціни у видобувній промисловості минулого місяця зросли на 20,4%, у сфері видобутку паливно-енергетичних корисних копалин - на 14%, видобутку корисних копалин, окрім паливно-енергетичних - на 29,4%

Ціни в обробній промисловості в січні ц.р. підвищилися на 11,9%.

Зростання індексу цін виробників промислової продукції в Україні за підсумками січня 2006 року проти січня 2005 року становило 10,7%.