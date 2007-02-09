Україна не закриватиме свій ринок для російських сірників

Україна припинила антидемпінгове розслідування щодо імпорту сірників і залізорудної сировини з Росії, повідомило РІА “Новости” джерело в Міністерстві економічного розвитку і торгівлі РФ.

"Офіційного повідомлення про це ми поки що не одержали, але на зустрічі у четвер українські колеги сказали, що закінчили розслідування і не мають наміру запроваджувати ніяких додаткових санкцій щодо російської продукції", - сказав співрозмовник агентства.

Аналогічне рішення ухвалене щодо постачань залізорудного концентрату з Росії - вони не обкладатимуться ввізним митом.

Натомість Мінекономіки України ухвалило продовжити на півроку розслідування щодо тросів і канатів з Росії, повідомив представник МЕРТ.

Він нагадав, що з липня до листопада 2006 року на них було встановлено тимчасове антидемпінгове мито у розмірі 32,63%. Потім постало питання про його запровадження на постійній основі.

На сьогодні в Україні діють 15 процедур щодо російських товарів. По дев`ятьох з них уже запроваджені обмежувальні заходи, шість перебувають у стадії розгляду. Зокрема діють квоти на ввезення з Росії автомобілів, харчової соди, цементу, антидемпінгові мита на лампочки і спеціальні мита на бісквітну продукцію.

Росія теж запровадила кілька контрзаходів щодо українських товарів. Зокрема, встановлені антидемпінгові мита на металургійну продукцію - труби, сталеві прутки, швелери, а також асинхронні електродвигуни. На Україну також поширюється дія спеціальних квот на ввезення до Росії лампочок і м`яса свійської птиці.

РІА "Новости"