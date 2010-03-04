Білоруський поетичний десант у Києво-Могилянській академії
08:30, 04 березня 2010Суспільство
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5 березня о 18.00 у бібліотеці Антоновичів, що у Києво-Могилянській академії (вул. Сковороди, 2) відбудеться творчий вечір білоруських поетів.
Учасники: Марія Мартисевіч, Сяргей Прилуцький (Пісточник) та Андрей Хадановіч, який представить свою нову книгу «Несымэтрычныя сны».
Спеціальна гостя – Олена Степаненко.
Модератор – Богдана Матіяш.
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