Білоруський поетичний десант у Києво-Могилянській академії

5 березня о 18.00 у бібліотеці Антоновичів, що у Києво-Могилянській академії (вул. Сковороди, 2) відбудеться творчий вечір білоруських поетів. Учасники: Марія Мартисевіч, Сяргей Прилуцький (Пісточник) та Андрей Хадановіч, який представить свою нову книгу «Несымэтрычныя сны». Спеціальна гостя – Олена Степаненко. Модератор – Богдана Матіяш.

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