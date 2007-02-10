У Києві дружина убила чоловіка і викинулася з 7-го поверху

8 лютого в чергову частину Деснянського районного управління надійшло повідомлення оператора „02", що в одному з будинків дружина убила чоловіка і відразу ж викинулася з 7-го поверху.

У ході перевірки інформації міліція з`ясувала, що чоловік і дружина ніде не працювали, проте чомусь мали можливість жити у великій трикімнатній квартирі. До того ж чоловік ще і сильно випивав, часто кривдив дружину так, що їй доводилося тікати від нього голою на вулицю і просити сусідів про допомогу. У той злощасний день чоловік, як завжди, повернувся додому п`яний і з порогу поліз в бійку.

Терпець жінки увірвався. Вона вибрала для самозахисту металеве ковадло. Завдала ним чисельних ударів чоловікові по голові. Коли ж після нападу неконтрольованого гніву прийшла до тями, то зрозуміла, що скоїла вбивство.

Написала дві записки, в одній з яких призналася в скоєному, вибачилася і дописала, що жити ні вона, ні чоловік більше не хотіли. У іншій написала, де удома знаходяться гроші і речі для їх з чоловіком похоронів. За п`ять хвилин до того, як викинутися з балкона 7-го поверху, подзвонила по телефону своєму синові і повідомила, що батько мертвий, і попрощалася з сином.

Знайшли жінку на карнизі над виходом з під`їзду. Коли ж виявили в квартирі труп чоловіка, то побачили, що вона вже приготувала його до похоронів.

Магнолія-ТВ