Нафтогаз розрахувався з Газпромом за лютневий газ

Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» своєчасно та у повному обсязі розрахувалась з ВАТ «Газпром» за імпортований у лютому 2010 року природний газ.

Про це УНІАН повідомили у прес-центрі «Нафтогазу України»

«Компанія отримала відповідне підтвердження від банка-кореспондента», - йдеться в повідомленні.

У ВАТ «Газпром» підтверджують оплату НАК «Нафтогаз України» лютневих поставок газу до України.

Про це власного кореспондента УНІАН у РФ повідомив офіційний представник «Газпрому» Сергій КУПРІЯНОВ.

«Оплату підтверджуємо. Гроші прийшли», - сказав С.КУПРІЯНОВ.

Він не назвав точної суми, проте відзначив, що сплачено весь об`єм газу, який було поставлено до України в лютому.