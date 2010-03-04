Нафтогаз розрахувався з Газпромом за лютневий газ
19:58, 04 березня 2010Суспільство
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Москва підтвердили прихід грошей
Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» своєчасно та у повному обсязі розрахувалась з ВАТ «Газпром» за імпортований у лютому 2010 року природний газ.
Про це УНІАН повідомили у прес-центрі «Нафтогазу України»
«Компанія отримала відповідне підтвердження від банка-кореспондента», - йдеться в повідомленні.
У ВАТ «Газпром» підтверджують оплату НАК «Нафтогаз України» лютневих поставок газу до України.
Про це власного кореспондента УНІАН у РФ повідомив офіційний представник «Газпрому» Сергій КУПРІЯНОВ.
«Оплату підтверджуємо. Гроші прийшли», - сказав С.КУПРІЯНОВ.
Він не назвав точної суми, проте відзначив, що сплачено весь об`єм газу, який було поставлено до України в лютому.
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