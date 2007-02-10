Анастасії Заворотнюк не дали стрибнути з парашутом (фото)

З парашутом Заворотнюк дали позувати тільки на землі. Фото прес-служби «Фонду підтримки патріотичного кіно»

Більше року режисер Вадим Шмельов знімав супербойовик «Код Апокаліпсису», в якому Анастасія Заворотнюк грає головну роль.

Під час роботи над цим великомасштабним проектом киногруппа побувала у Франції, Норвегії, Італії. А завершилися зйомки в столиці Малайзії Куала-Лумпурі, відомій хмарочосами «Петронас Твін Тауерс». На цих баштах проводяться екстремальні чемпіонати світу зі скайдайвингу (стрибкам з парашутом. - Ред.), а у світі кіно вони відомі тим, що тут розгортаються головні події фільму «Пастка» з Шоном Коннері, пише Комсомольська правда.

Групі «Коду Апокаліпсису» насилу вдалося отримати дозвіл на зйомку виконавців головних ролей Анастасії Заворотнюк і французького актора Венсана Переса на 43-му поверсі башт.

Героїня Заворотнюк - агент спецслужб Марі - за сценарієм здійснює стрибок з висоти 452 метри. Актрисі не дозволили ризикувати, і в цьому епізоді її замінила дублерка, чемпіонка Росії зі скайдайвингу, яка трохи не постраждала під час виконання стрибка, - вона зачепилася парашутом за лінію електропередачі і залишила одну з вулиць малайзійської столиці без світла.

За повідомленням прес-служби картини, прем`єра фільму запланована на осінь 2007 року.