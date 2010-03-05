У Києві встановлять пам'ятник казахському поетові Жамбилу Жабаєву
18:32, 05 березня 2010Суспільство
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Інформація прес-служби КМДА
Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ підписав розпорядження про встановлення пам’ятника видатному казахському поету і мислителю Жамбилу Жабаєву.
Про це повідомили УНІАН у прес-службі КМДА.
Пам’ятник буде споруджено у парку «Нивки» навпроти будівлі Посольства Республіки Казахстан в Україні за кошти меценатів.
У 2008 році рішенням Київської міської ради вулиця Кузьмінська була перейменована на вулицю Жамбила Жабаєва, а в травні 2009 року урочисто відкрито меморіальну дошку казахському поету.
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