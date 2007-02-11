У Львові відкрили пам`ятник Пушкіну

13:14, 11 лютого 2007
Суспільство
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Робота відомого в Європі скульптора

У Львові до 170-річчя від дня смерті відкрили пам`ятник Олександру Пушкіну.

Стоятиме двометрова скульптура в Російському культурному центрі, передає “5 канал”.

Робота відомого в Європі скульптора Михайла Мільбергера понад сорок років пролежала у фондах Львівського історичного музею – пам’ятник був створений ще у п`ятдесятих роках минулого століття. Три місяці тому музей передав скульптуру російському товариству, увесь цей час тривала її реставрація.

 

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