У Львові відкрили пам`ятник Пушкіну

У Львові до 170-річчя від дня смерті відкрили пам`ятник Олександру Пушкіну.

Стоятиме двометрова скульптура в Російському культурному центрі, передає “5 канал”.

Робота відомого в Європі скульптора Михайла Мільбергера понад сорок років пролежала у фондах Львівського історичного музею – пам’ятник був створений ще у п`ятдесятих роках минулого століття. Три місяці тому музей передав скульптуру російському товариству, увесь цей час тривала її реставрація.