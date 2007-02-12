Азаров заявляє, що за підсумками січня ВВП перевищить 10%

За підсумками січня 2007 року ВВП України перевищить 10%. Про це повідомив перший віце-прем`єр-міністр, міністр фінансів Микола АЗАРОВ сьогодні на щорічній Міжнародній конференції інвесторів, організованій компанією «Ренесанс Капітал».

Як передає кореспондент УНІАН, за його словами, підстави для такого прогнозу дає високе зростання промвиробництва в січні 15,8%, зокрема, в сільському господарстві - 6,9%, а також незначний, «всупереч розкручуваним опозицією інфляційним очікуванням», рівень інфляції.

М.АЗАРОВ також повідомив, що український уряд планує протягом найближчих 4-5 років підтримувати високий рівень економічного зростання, а також за три роки знизити щорічне зростання інфляції «2-3, максимум 4%».

Як повідомляв УНІАН, за даними Державного комітету статистики, інфляція в Україні в січні 2007 року (січень до січня) склала 0,5%.

Довідка УНІАН. При формуванні державного бюджету на 2007 рік Кабмін виходив з прогнозу показника інфляції 7,5%, зростання ВВП - 6,5%.

Світовий банк прогнозує зростання валового внутрішнього продукту України в 2007 році на рівні 4,5%, інфляцію - 10,7%.

За прогнозами Міжнародного валютного фонду, зростання реального ВВП в Україні складе в 2007 році 4,3-4,5%, інфляція - 12,9-13,6%.