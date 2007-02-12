Скільки українців погоджуються з підвищенням тарифів (соцопитування)

Майже половина громадян України – 42,7% покладають на Кабінет Міністрів відповідальність за підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги.

Про це свідчать результати дослідження, проведеного соціологічною службою Центру Разумкова з 2 по 9 лютого 2007 року в усіх регіонах України.

Як повідомили УНІАН у Центрі Разумкова, згідно з результатами опитування, 21,8% респондентів назвали винними у зростанні цін місцеву владу, а 11,2% – Президента України. Кожен десятий з опитаних - 10,5% - вважає, що ніхто у підвищенні цін не винен, оскільки це зумовлено зростанням цін на газ. Решта респондентів вагалися з відповіддю на питання.

Порівняно з вереснем 2006 року, коли задавалися аналогічні питання, значно зросла кількість тих, хто покладає відповідальність за підвищення тарифів на місцеву владу. У вересні їхня кількість становила 6,7%. Водночас, знизилася кількість тих, хто вважає винним у підвищені тарифів уряд. Зокрема, під час вересневого опитування Кабмін звинувачували у зростанні цін 48,5% респондентів, а Президента – 19,1%.

При цьому більшість громадян України – 77% - вважають необгрунтованим підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги для населення. Згідно з результатами опитування, лише 9,9% респондентів вважають, що зростання тарифів обумовлено об’єктивними причинами. Решта вагалися з відповіддю на питання.

Серед жителів населених пунктів, де відбулося підвищення тарифів, майже чверть - 23,2% - вважають, що тепер вони чи їхні сім’ї не зможуть платити за житлово-комунальні послуги. У вересні 2006 року таких респондентів була майже третина – 31,3%. При цьому 66,5% опитаних зазначили, що вони зможуть оплачувати послуги, але це буде важко зробити. У вересні кількість таких респондентів була 56,9%. Кількість громадян, які не вважають, що підвищення цін на житлово-комунальні послуги призведе до проблем із сімейним бюджетом, не змінилася порівняно з вереснем і становить 5,4% (у вересні – 5,5%). Решта респондентів вагалися з відповіддю або відповіли, що не є споживачами житлово-комунальних послуг і не платять за них.

Загалом було опитано 2011 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки – 2,3%.