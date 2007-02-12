З 15 лютого закриваються всі київські школи

З 15 лютого столичні школи закриють на карантин, повідомили УНІАН у прес-службі КМДА.

Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ підписав розпорядження "Про призупинення занять в загальноосвітніх закладах міста".

Як повідомила заступник голови Київської міської державної адміністрації Ірена КІЛЬЧИЦЬКА, розпорядження прийнято відповідно до до ч.1 статті 30 Закону "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" у зв`язку з високою захворюваністю на грип та гострі респіраторні інфекції в м. Києві, особливо серед дітей 7-14 років, школярів, з метою недопущення різкого загострення епідемічної ситуації.

Як запобіжний захід щодо обмеження розповсюдження інфекції у навчальних закладах цим розпорядженням призупиняються заняття в загальноосвітніх закладах усіх типів з 15 лютого до поліпшення епідемічної ситуації.