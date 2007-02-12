Ющенко про компроміс, пріоритети, Росію, США, НАТО, СНД, ГУАМ

Президент України Віктор ЮЩЕНКО заявляє, що Україна продовжує шукати оптимальні шляхи розв’язання найскладніших завдань державного розвитку.

Як повідомляє прес-служба Президента, про це він сказав у виступі на початку традиційної щорічної зустрічі Президента України В.ЮЩЕНКА і пані Катерини ЮЩЕНКО з керівниками дипломатичних представництв та міжнародних організацій, акредитованих в Україні.

В. ЮЩЕНКО підкреслив: «Ми спільно формуємо культуру політичного компромісу. Ця робота набуде нової якості у 2007 році». Він назвав однією з ключових ініціатив найближчого періоду започаткування Конституційної комісії.

У своєму виступі Президент України висловив присутнім – а відтак державам, урядам, організаціям, які вони представляють, – вдячність за плідний діалог упродовж минулого року.

«Ми зобов’язані встановити ефективний баланс прав і відповідальності між нашими гілками влади, надійно забезпечити права і свободи громадян і застерегти українське суспільство від будь-яких проявів авторитаризму», – сказав глава держави, наголосивши, що Україна просувається до «сталого національного консенсусу».

Пріоритети України є незмінними – це плюралістична демократія, розвинене громадянське суспільство, сучасна інноваційна економіка та європейський вибір, наголосив В.ЮЩЕНКО. Відтак ключовим завданням, яке зараз стоїть перед країною та її владою, є досягнення конкурентоспроможності держави – в політичному, економічному, гуманітарному, безпековому вимірах.

Президент наголосив, що Україна буде послідовно продовжувати курс європейської та євроатлантичної інтеграції – в цьому контексті першочерговою практичною справою є вступ до СОТ та продуктивна робота разом з Євросоюзом над новою посиленою угодою, яка «стане основою для політичної асоціації та глибшої економічної інтеграції».

Говорячи про відносини України та Росії, В. ЮЩЕНКО висловив переконання, що Українсько-російська міждержавна комісія стане потужним фактором у наповненні співпраці конкретними масштабними проектами. Відносини з усіма сусідніми країнами Україна розглядає як стратегічно важливі, підкреслив він.

Україна також налаштована на подальше зміцнення стратегічного партнерства зі США як на двосторонньому рівні, так і в подоланні глобальних та регіональних викликів, сказав В.ЮЩЕНКО.

«Як глава Української держави я чітко підкреслюю – Україна відкидає політику невизначеності, яка здатна привести до дефіциту безпеки. Ми будемо продовжувати практичний і взаємно проникливий діалог з НАТО заради спільної безпеки і спільної стабільності», – наголосив В.ЮЩЕНКО.

Президент, крім того, відзначив активність нашої країни на світовій арені, зокрема у рамках ООН, ОБСЄ, Ради Європи: «Ми цінуємо свій статус послідовного і надійного міжнародного партнера, який не стоїть осторонь ключових міжнародних процесів».

«Україна була, є і буде послідовним контрибутором стабільності і поширення демократичних цінностей в нашому регіоні», – також підкреслив Президент. Наша держава й надалі докладатиме максимум зусиль для вирішення Придністровського конфлікту, вона також готова до конструктивної роботи в рамках СНД і зацікавлена в подальшому розвитку регіональних ініціатив, таких як ОЧЕС та ГУАМ, сказав він.

В.ЮЩЕНКО зазначив, що Україна розширюватиме діалог зі своїми сталими партнерами, насамперед з членами Групи Восьми. Наша держава також має відкривати нові перспективи у відносинах з країнами Латинської Америки, Азії та Африки, сказав він.

Серед головних завдань української зовнішньої політики Президент назвав надійне партнерство і взаємовигідну співпрацю з іншими країнами та міжнародними організаціями, гарантування конструктивної участі у творенні єдиної міжнародної реакції на нові виклики тощо.

«Вірю, що наші плани будуть позначені конкретними результатами в усіх площинах – у сфері політики, економіки, безпеки, екології і, безперечно, у вимірі культури», – сказав Президент. «Я щиро розраховую на ваше розуміння і підтримку процесів, які тривають сьогодні в Україні», – звернувся до присутніх дипломатів В.ЮЩЕНКО.

У свою чергу, Надзвичайний і Повноважний посол Грузії в Україні, дуаєн дипломатичного корпусу Григол КАТАМАДЗЕ від імені своїх колег, акредитованих в Україні, відзначив, що Україна торік «гідно пройшла складним шляхом випробувань». Серед досягнень, які особливо слід відзначити, Г.КАТАМАДЗЕ назвав свободу слова, що «стала невід’ємною частиною життя суспільства», та вибори до парламенту і місцевих органів самоврядування, «прозорість та справедливість яких високого оцінив увесь світ».

«Україна впевнено стала на незворотній шлях демократичних перетворень. Усім дипломатичним місіям, що акредитовані в Україні, небайдужа доля України. Ми робимо все для того, щоб підтримати український народ та радіємо всім вашим успіхам», – підкреслив дуаєн. Він також відзначив роль України як європейської держави у розвитку співпраці з усіма країнами світу та її активну позицію в таких авторитетних міжнародних організаціях як ООН, ОБСЄ, Рада Європи. Зараз, сказав Г.КАТАМАДЗЕ, країни-партнери чекають завершення процесу вступу України до СОТ. «Ми й надалі докладатимемо всіх зусиль, аби відносини України з усіма країнами та міжнародними організаціями були активними і плідними», – підкреслив він.

«Щиро дякуючи за ефективну роботу Секретаріату Президента України, Верховній Раді, Кабінету Міністрів, усім державним установам як у центрі, так і регіонах, хочеться висловити переконання, що й надалі наші зв’язки розвиватимуться та розгалужуватимуться на благо розвитку взаємин України з її партнерами», – сказав дуаєн дипломатичного корпусу.

Під час зустрічі гості мали змогу подивитися концерт за участю ансамблю старовинної музики Костянтина ЧЕЧЕНІ, чоловічого вокального гурту «Лемки Києва» та київського квартету саксофоністів.

У Маріїнському палаці запрошені також могли оглянути фотовиставку «Президент України Віктор Ющенко. Міжнародний ракурс» та виставку «Скарби українського художнього мистецтва».

На зустріч було запрошено більше 300 гостей, серед них – понад 100 керівників дипломатичних представництв іноземних держав та міжнародних організацій, представлених в Україні. Зокрема, у зібранні взяли участь представники таких організацій та структур, як ООН, ЮНІСЕФ, ОБСЄ, НАТО, ЄБРР, Єврокомісія, Світовий банк, МВФ та інших.

У заході також взяли участь голова Верховної Ради України Олександр МОРОЗ, прем’єр-міністр Віктор ЯНУКОВИЧ, в. о. міністра закордонних справ Володимир ОГРИЗКО, секретар РНБОУ Віталій ГАЙДУК, глава Секретаріату Президента Віктор БАЛОГА, урядовці та народні депутати.