Командувач ВМС запросив Індію на українсько-американські навчання

Питання співпраці між військовими флотами України та Індії обговорили сьогодні у Севастополі командувач Військово-Морських сил України адмірал Ігор ТЕНЮХ та аташе з питань оборони при Посольстві Індії в Україні командор Куньюмон МЕТЬЮ.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-центрі командування українських ВМС, І.ТЕНЮХ відзначив давню співпрацю між військовими відомствами України та Індії, і висловив сподівання, що відносини між військовими флотами двох держав будуть поглиблюватись.

«Моряки повинні якомога більше спілкуватись у морі, а не в кабінетах, та спільно відпрацьовувати притаманні їм завдання», - наголосив командувач.

Адмірал також запросив представників ВМС Індії до участі в українсько-американських навчаннях «Сі Бриз-2010». На думку І.ТЕНЮХА, індійська сторона могла би надіслати до України на навчання корабель та кількох офіцерів до об’єднаного штабу навчань.

К.МЕТЬЮ, зі свого боку, подякував адміралу І.ТЕНЮХУ за запрошення індійським ВМС взяти участь в навчаннях «Сі бриз – 2010».

Він також поінформував командувача українським флотом про участь ВМС Індії у антипіратській операції в районі Африканського Рогу, а також висловив сподівання, що співпраця між ВМС Індії та ВМС України буде й надалі розвиватись під час участі у багатонаціональних навчаннях та спільних морських операціях.