Головний міліціонер Криму не матюкається і любить журналістів?

Виконуючий обов`язки начальника Головного управління МВС України в АРК полковник міліції Анатолій МОГИЛЬОВ обурений тим, що в ЗМІ після його призначення в автономію з`явилося багато недостовірної інформації про його персону.

Як передає кореспондент УНІАН, про це А.МОГИЛЬОВ заявив сьогодні на брифінгу в Сімферополі.

"За останній тиждень (А.МОГИЛЬОВ був призначений на посаду в.о. начальника кримського Главку на початку лютого - УНІАН) дізнався про себе багато нового і цікавого", - сказав А.МОГИЛЬОВ, додавши, що журналісти встигли звинуватити його "в усіх смертних гріхах".

Так, зокрема, А.МОГИЛЬОВ спростував чутки, що його призначення до Криму лобіював народний депутат від Партії регіонів Антон ПРИГОДСЬКИЙ (у кримських СМИ А.ПРИГОДСЬКОГО часто називають "наглядаючим" за Кримом - УНІАН). За словами в.о. начальника кримського Главку МВС, він лише кілька разів зустрічався з А.ПРИГОДСЬКИМ на якихось заходах і близько з ним не знайомий.

Говорячи про своє призначення, А.МОГИЛЬОВ зазначив, що був призначений на посаду в Криму завдяки своєму досвіду роботи в МВС, а не симпатіями до тієї або іншої політичної сили.

Крім того, А.МОГИЛЬОВ на брифінгу обурився, що кримські журналісти в своїх матеріалах написали, що він часто використовує ненормативну лексику. А.МОГИЛЬОВ зазначив, що ця інформація була передрукована з одного з макіївських сайтів (А.МОГИЛЬОВ якийсь час працював начальником Макіївської міліції - УНІАН), який, за словами А.МОГИЛЬОВА, друкував про всіх багато неправдивої інформації. "Написали, що я лихословлю, що я постійно використовую ненормативну лексику. Я знаю, що це інформація узята з сайту, організаторів цього сайту знайти ніхто не міг", - сказав А.МОГИЛЬОВ, зазначивши, що інформація про його пристрасть до мату - "це повний блеф".

А.МОГИЛЬОВ також спростував інформацію, що він украй негативно ставиться до журналістів. В.о. начальника кримської міліції завірив, що проводитиме зустрічі з представниками ЗМІ регулярно.

Довідка УНІАН. А.МОГИЛЬОВ - 1955 року народження, полковник міліції. Має дві вищі освіти - педагогічну і юридичну, служив у органах внутрішніх справ з червня 1982 по лютий 2005 року. Останні 10 років керував Артемівським і Макіївським міськими управліннями міліції Донецької області.