У Москві пострілом у голову вбили громадянина України

У вівторок вдень на півночі Москви застрелений громадянин України, житель Луганська Юрій Ахметенков.

Як повідомило джерело в правоохоронних органах, близько 14:40 за адресою Великий Коптевський проїзд, будинок 10, корпус 1 невідомий вистрілив в голову Ахметенкову і втік. За підозрою в здійсненні вбивства розшукується чоловік у віці 30-35 років, в темному одязі і з сумкою. Рід занять убитого встановлюється.

Обком